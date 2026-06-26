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В Прикамье ИК-37 строго режима возглавил Андрей Человян

В колонии отбывают срок бывшие работники судов и правоохранительных органов.

Источник: Комсомольская правда

Официальный сайт ГУФСИН России по Пермскому краю разместил информацию о назначении нового начальника исправительной колонии строго режима № 37. Временно исполняющим обязанности руководителя с 2 июня стал капитан внутренней службы Андрей Человян.

Ранее он занимал должность заместителя начальника ИК-37. В 2019 году Андрей Человян окончил Пермский институт ФСИН России по специальности «Юриспруденция». В уголовно-исполнительной системе служит более 10 лет с 2015 года. Андрей Человян известен по выступлению за футбольную команду вуза, ему 28 лет.

ИК-37 находится в поселке Половинка Чусовского округа. В колонии с 2016 года отбывают наказание бывшие работники судов и правоохранительных органов. Плановое наполнение учреждения составляет 400 человек.

Ранее должность начальника ИК-37 с апреля 2026 года занимал подполковник Эдуард Терентьев. Он назначен временно исполняющим обязанности руководителя ИК-9 в Соликамске.