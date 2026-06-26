В Прикамье ИК-37 строго режима возглавил Андрей Человян

Ранее он занимал должность заместителя начальника ИК-37. В 2019 году Андрей Человян окончил Пермский институт ФСИН России по специальности «Юриспруденция». В уголовно-исполнительной системе служит более 10 лет с 2015 года. Андрей Человян известен по выступлению за футбольную команду вуза, ему 28 лет.