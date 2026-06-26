Как понять, что текст написан нейросетью: названы простые способы

Первым признаком специалист назвал предсказуемые речевые паттерны и штампы вроде «в современном мире» или «важно отметить». Это самый просто способ, однако такие заявления часто встречаются и у настоящих авторов. Второй способ вычислить «машину» — обратить внимание на безликость контента. «Гладкий», но пустой текст лишен позиции, характера и ощущения, что за ним стоит человек с реальным опытом. Третий признак ИИ — отсутствие инсайтов. Нейросетевой контент логичен, но поверхностен и предлагает лишь очевидные выводы.