В Калининграде состоится фестиваль «Открытое море»

Фестиваль «Открытое море» пройдет в Морском рыбном порту Калининграда 27 и 28 июня в поддержку нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Для гостей мероприятия будут открыты борта легендарных российских парусников, попасть на которые в обычное время не членам экипажа невозможно. По предварительным данным, впервые в новейшей истории России свои борта откроют сразу три судна: фрегат «Мир» и барки «Крузенштерн» и «Седов».
В программе фестиваля также запланирована выставка артефактов на морскую тематику, морские и творческие мастер-классы, спартакиада курсантов, концерт, маркет морских сувениров местных авторов и зона фудкорта с морскими угощениями. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.