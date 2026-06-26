В Калининграде состоится фестиваль «Открытое море»

Для гостей мероприятия будут открыты борта легендарных российских парусников, попасть на которые в обычное время не членам экипажа невозможно. По предварительным данным, впервые в новейшей истории России свои борта откроют сразу три судна: фрегат «Мир» и барки «Крузенштерн» и «Седов».