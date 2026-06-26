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В Калининграде состоится фестиваль «Открытое море»

В программе — выставка артефактов на морскую тематику, творческие мастер-классы, спартакиада, концерт и маркет морских сувениров.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль «Открытое море» пройдет в Морском рыбном порту Калининграда 27 и 28 июня в поддержку нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Для гостей мероприятия будут открыты борта легендарных российских парусников, попасть на которые в обычное время не членам экипажа невозможно. По предварительным данным, впервые в новейшей истории России свои борта откроют сразу три судна: фрегат «Мир» и барки «Крузенштерн» и «Седов».

В программе фестиваля также запланирована выставка артефактов на морскую тематику, морские и творческие мастер-классы, спартакиада курсантов, концерт, маркет морских сувениров местных авторов и зона фудкорта с морскими угощениями. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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