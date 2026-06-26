Пони Эльфик и красавица Регата — романтика в зоосаде «Приамурский»

В зоосаде «Приамурский» живут две лошади: пони Эльфик и белокурая Регата. Между ними давно установились трогательные отношения, но с четким распределением ролей. Эльфик — настоящий романтик. Он ни минуты не может без своей красавицы: то внимание проявит, то подойдет поближе, то просто будет рядом. Регата — красавица с характером. К Эльфику она относится тепло, но сразу дала понять, кто здесь главный. Если что, может и тычок в сторону отпустить. Несмотря на эти забавные моменты, они очень нежно относятся друг к другу. Спокойно пасутся на выгуле, наслаждаются сочной травой, и видно, как им хорошо рядом. Источник: зоосад «Приамурский» gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/лошадки.mp4