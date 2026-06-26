Клинико-диагностический центр в Хабаровске усилит диспансерное наблюдение за пациентами с помощью телемедицины

Клинико-диагностический центр в Хабаровске планирует повысить охват пациентов диспансерным наблюдением и снизить нагрузку на медперсонал. Специалисты центра оптимизируют процесс наблюдения за пациентами с болезнями системы кровообращения за счет внедрения телемедицинских консультаций. Эксперты Регионального центра компетенций помогут провести диагностику процесса, обучат сотрудников инструментам бережливого производства и подберут решения, которые можно реализовать силами медучреждения. «Совместно с рабочей группой учреждения мы проанализируем все этапы диспансерного наблюдения — от информирования пациента до завершения консультации. Определим, где происходят основные потери времени, как можно упростить процедуру записи и маршрутизацию пациентов, а также разработаем понятные алгоритмы работы с телемедицинскими технологиями, — отметила руководитель проекта по оптимизации РЦК Дарья Кузьменко. Клинико-диагностический центр внедрит телемедицинские консультации в рамках участия в федпроекте “Производительность труда” нацпроекта “Эффективная и конкурентная экономика”.