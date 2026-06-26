Более 10 тысяч курсантов подготовил Центр «Воин» в Хабаровске за 3 года

За 3 года работы хабаровский филиал Центра военно-спортивной подготовки «Воин» выпустил более 10 тысяч курсантов. Всего в стране за это время подготовку прошли более 150 тысяч человек. 35 тысяч из них — участники летних военно-патриотических смен «Время юных героев», которые проводятся на базе детских оздоровительных лагерей. «С начала 2026 года обучение освоили уже свыше 2 400 человек. Мы внимательно следим за динамикой участников военно-патриотических летних смен “Время юных героев”. Первая летняя смена завершилась 16 июня и объединила 145 ребят, а с 14 по 27 июля пройдет вторая, в которой примут участие уже 220 юных героев», — рассказал Георгий Волкушин, директор филиала Центра «Воин» в Хабаровском крае. Среди достижений центра — проведение более 300 мероприятий военно-патриотической направленности, в том числе интеллектуальная игра «Герои Отечества» и квест «Хабаровск — Город воинской славы». В мае 2025 года была организована игра «Тропа воина», ее опыт лег в основу всероссийских соревнований «Путь воина». Команда курсантов из Хабаровского края представила регион на итоговых испытаниях в Якутии, и заняла третье место, став одной из лучших в стране.