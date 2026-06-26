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Электроинструменты из подвала украли двое жителей Магадана

Двое ранее судимых 19-летних жителей Магадана взломали замок на двери в подвал жилого дома и украли оттуда электроинструменты, в том числе перфораторы и дрели-шуруповерты. Ущерб оценили в 280 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Двое ранее судимых 19-летних жителей Магадана взломали замок на двери в подвал жилого дома и украли оттуда электроинструменты, в том числе перфораторы и дрели-шуруповерты. Ущерб оценили в 280 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.