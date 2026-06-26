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1,8 тысячи аквариумных рыбок прилетели в Хабаровск

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело ветеринарный контроль в аэропорту Хабаровска. 20 и 22 июня из Москвы доставлены 1,8 тысячи аквариумных рыбок для зоомагазинов края. 20 июня прибыло 1,4 тысячи особей, 22 июня — 330. Среди них — меченосцы, неоны, скалярии, гуппи и другие виды. Рыбки перевозились в индивидуальной таре с поддержанием температуры 24−26 °C на.

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело ветеринарный контроль в аэропорту Хабаровска. 20 и 22 июня из Москвы доставлены 1,8 тысячи аквариумных рыбок для зоомагазинов края. 20 июня прибыло 1,4 тысячи особей, 22 июня — 330. Среди них — меченосцы, неоны, скалярии, гуппи и другие виды. Рыбки перевозились в индивидуальной таре с поддержанием температуры 24−26 °C на всех этапах транспортировки. При досмотре нарушений не выявлено. Партии оформлены по всем требованиям законодательства и допущены к дальнейшей реализации. В ближайшее время рыбки поступят в зоомагазины Хабаровского края.