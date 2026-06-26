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Площадь перед центром культуры преображают в Нанайском районе

Перед Межпоселенческим центром нанайской культуры (МЦНК) в селе Джари полным ходом идут работы по преображению прилегающей территории. Сейчас завершается установка и бетонирование бордюров, которые зададут контуры новых зон. Продолжается планировка основания под укладку плитки — площадку засыпают щебнем для долговечности и ровности покрытия. На стройплощадку постоянно подвозят новые материалы. Совсем скоро перед МЦНК появится удобная.

Перед Межпоселенческим центром нанайской культуры (МЦНК) в селе Джари полным ходом идут работы по преображению прилегающей территории. Сейчас завершается установка и бетонирование бордюров, которые зададут контуры новых зон. Продолжается планировка основания под укладку плитки — площадку засыпают щебнем для долговечности и ровности покрытия. На стройплощадку постоянно подвозят новые материалы. Совсем скоро перед МЦНК появится удобная и красивая зона для прогулок, встреч и праздников.