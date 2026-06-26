Семейная пара тяжелоатлетов из Комсомольска выступит на чемпионате мира в Греции

В Подмосковье завершился ХХХ чемпионат России по тяжелой атлетике среди ветеранов (30+). Впервые в истории турнира золото взяла семейная пара — 73-летний Юрий Савчук и его 65-летняя жена Наталья, оба из Комсомольска-на-Амуре. Наталья, выступая в весе свыше 86 кг, установила сразу 7 рекордов России в группе 65−69 лет. Ее супруг доминировал в категории до 95 кг среди 70−74-летних. Помимо главных медалей, оба получили спецзначки за выдающиеся результаты в рывке. Супруги уже получили допуск на чемпионат мира в Греции. Источник: komcitynews.