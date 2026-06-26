Долг за алименты в 1,6 млн рублей обернулся колонией для жительницы Чистополья

Суд обязал женщину выплачивать алименты на дочь 2012 года рождения еще в 2014-м. С того времени мать уже привлекали за неуплату, но она продолжала уклоняться. В итоге сумма достигла 1,6 млн рублей. Суд приговорил обвиняемую к 6 месяцам колонии-поселения.