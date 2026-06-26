Три бывшие заключенные организовали наркосеть в Хабаровске — изъято почти 3 кг запрещенных веществ

Две женщины 33 и 39 лет устроились курьерами в интернет-магазин. Получали координаты тайников, забирали крупные партии наркотиков, фасовали их и раскладывали по новым закладкам в Хабаровске и соседних поселках. Их удалось поймать, когда полицейские остановили машину, в которой ехали подозреваемые. В авто нашли более 740 г наркотика. Потом обыскали их квартиры и тайники — и изъяли ещё около 2 кг мефедрона. Третью фигурантку нашли позже, у нее забрали еще 182 г. Одна из женщин открыла криптокошелек, куда ей переводили деньги за работу. Через обменники она переводила биткоины в рубли и снимала наличные. Так она «отмыла» 335 тысяч рублей. Все три фигурантки знакомы с 2021 года, они встретились в исправительной колонии, где отбывали срок за другие преступления. За покушение на сбыт, незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере и легализацию средств им может грозить до 20 лет тюрьмы. Источник: УМВД России по Хабаровскому краю.