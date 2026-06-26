Стартовал прием заявок на V Всероссийский конкурс «Лидер корпоративного донорства»

Конкурс направлен на развитие донорства крови и костного мозга за счет популяризации и поощрения корпоративной культуры донорства. В этом году конкурс проведут в два этапа: региональный продлится с 15 июня по 1 августа, а федеральный — со 2 августа по 1 сентября 2026 года. Впервые конкурс пройдет по трем категориям организаций: малые (до 100 человек), средние (от 101 до 250 человек) и крупные (от 251 человека). Принять участие могут коммерческие компании и предприятия, некоммерческие организации, а также государственные и муниципальные учреждения, развивающие донорство как часть своей корпоративной культуры. Конкурсные работы принимаются в 5 номинациях, также предусмотрены спецноминации за самый интересный медиапроект по донорству и самую интересную историю донора — работника организации. По итогам конкурса выберут обладателей гран-при в категориях коммерческого, государственного и некоммерческого секторов. Награждение состоится в ноябре 2026 года, оценивать участников будет жюри из представителей Красного Креста, профильных ведомств и других организаций, связанных с культурой донорства. Подробности можно узнать на сайте.