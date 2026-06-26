Два золота, серебро и бронза: комсомольчанки победили на соревнованиях по пилонному спорту

Во Владивостоке прошли чемпионат и первенство Приморского края по пилонному спорту. Девочки из комсомольской студии Nataly Pole Dance взяли целую россыпь медалей на чемпионате. Первое место в дуэте заняли Дарья Герасина и Полина Шумал. Золото в разных возрастных группах в категории «Соло, профессионалы» завоевали Ангелина Попкова, Полина Шумал и Виктория Филимонова. Второе место у Анны Вдовицкой и третье — у Дарьи Герасиной. В соло среди начинающих (12−14 лет) дебютантка Анастасия Славкина заняла второе место.