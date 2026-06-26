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Хабаровчанка получила два с половиной года условно за кражу фототехники на 87 тысяч рублей

Индивидуальный предприниматель, занимающийся изготовлением видеорекламы, во время съемки на улице Лейтенанта Орлова, оставил без присмотра рюкзак с техникой на 87 тысяч рублей. Присвоила рюкзак 39-летняя женщина, ранее дважды судимая. Она забрала его и спрятала в подъезде дома, планируя продать содержимое. Полицейские изъяли технику и вернули владельцу. Фигурантке суд назначил 2 года и 6 месяцев условно.

Индивидуальный предприниматель, занимающийся изготовлением видеорекламы, во время съемки на улице Лейтенанта Орлова, оставил без присмотра рюкзак с техникой на 87 тысяч рублей. Присвоила рюкзак 39-летняя женщина, ранее дважды судимая. Она забрала его и спрятала в подъезде дома, планируя продать содержимое. Полицейские изъяли технику и вернули владельцу. Фигурантке суд назначил 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года.