Первый фестиваль «Дюгани» прошел в районе имени Полины Осипенко

В районе имени Полины Осипенко состоялся первый межрайонный национальный фестиваль коренных малочисленных народов Севера «Дюгани». Праздник собрал представителей всех поселений района, а также гостей из Хабаровского и Нанайского районов. «Такого не было на протяжении 20 лет. Приятно было видеть, как много гостей к нам приехало», — рассказала руководитель районной организации КМНС Людмила Балабанова. Мероприятие приурочили к Году единства народов России, Году спорта в Хабаровском крае и 100-летию муниципального района. Каждая делегация подготовила творческую программу, знакомящую с особенностями разных культур. В ходе фестиваля прошли обряд очищения, конкурс художественной самодеятельности, спортивные состязания и выставка декоративно-прикладного творчества. Организаторы планируют проводить фестиваль регулярно — примерно раз в два года.