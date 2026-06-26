Участник смертельной аварии с «Гелендвагеном» на Амурском бульваре попал под суд

На скамье подсудимых оказался 31-летний житель Хабаровска, который в момент аварии находился за рулем автомобиля Toyota Yaris. По версии следствия, 28 марта 2026 года обвиняемый начал движение по улице Запарина через Амурский бульвар в сторону улицы Серышева на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по Амурскому бульвару в сторону железнодорожного вокзала двигался автомобиль Mercedes-Benz G500, который также не остановился на загоревшийся перед ним запрещающий сигнал светофора и решил проскочить перекресток. Но в результате столкновения с хэтчбэком немецкий внедорожник перевернулся и влетел в дорожное ограждение. В результате аварии водитель «Гелендвагена» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля Toyota Yaris по части 3 статьи 264 УК РФ. Свою вину мужчина признал полностью. Рассматривать это дело будет Центральный районный суд Хабаровска.