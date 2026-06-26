Доходы краевого бюджета в 2025 году выросли почти на 20%

Министр финансов Хабаровского края Валентин Костюшин представил депутатам Закдумы региона отчет об исполнении краевого бюджета за 2025 год. В 2025 году в бюджет Хабаровского края поступило 227,7 млрд рублей — на 37,8 млрд больше, чем годом ранее. Собственные доходы региона выросли до 182,2 млрд рублей, федеральная помощь увеличилась до 44,9 млрд. Расходы составили 221,1 млрд рублей. Больше половины этих денег (59%) ушло на социальную сферу — здравоохранение, образование, культуру, помощь семьям и льготникам. На зарплаты бюджетников направили 64,2 млрд рублей. На строительство и ремонт объектов — школ, больниц, дорог, жилья — потратили 26,6 млрд рублей. В том числе 5,7 млрд — на переселение из аварийных домов. На благоустройство дворов и общественных пространств выделили 1,4 млрд: отремонтировали 104 дворовые и 87 общественных территорий. Местным бюджетам перечислили 77,5 млрд рублей.