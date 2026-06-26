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Доходы краевого бюджета в 2025 году выросли почти на 20%

Министр финансов Хабаровского края Валентин Костюшин представил депутатам Закдумы региона отчет об исполнении краевого бюджета за 2025 год. В 2025 году в бюджет Хабаровского края поступило 227,7 млрд рублей — на 37,8 млрд больше, чем годом ранее. Собственные доходы региона выросли до 182,2 млрд рублей, федеральная помощь увеличилась до 44,9 млрд. Расходы составили 221,1 млрд.

Министр финансов Хабаровского края Валентин Костюшин представил депутатам Закдумы региона отчет об исполнении краевого бюджета за 2025 год. В 2025 году в бюджет Хабаровского края поступило 227,7 млрд рублей — на 37,8 млрд больше, чем годом ранее. Собственные доходы региона выросли до 182,2 млрд рублей, федеральная помощь увеличилась до 44,9 млрд. Расходы составили 221,1 млрд рублей. Больше половины этих денег (59%) ушло на социальную сферу — здравоохранение, образование, культуру, помощь семьям и льготникам. На зарплаты бюджетников направили 64,2 млрд рублей. На строительство и ремонт объектов — школ, больниц, дорог, жилья — потратили 26,6 млрд рублей. В том числе 5,7 млрд — на переселение из аварийных домов. На благоустройство дворов и общественных пространств выделили 1,4 млрд: отремонтировали 104 дворовые и 87 общественных территорий. Местным бюджетам перечислили 77,5 млрд рублей.