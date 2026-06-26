Хабаровчан и гостей города приглашают на пробежку и фестиваль по брейкингу

В Год спорта в Хабаровском крае каждую неделю проводятся спортивные активности и тренировки для всех желающих. Так, в эту субботу в Хабаровске пройдет утренняя пробежка в 5 км. Бегунов ждут в 9:00 на набережной стадиона имени Ленина, у сцены у речного вокзала. 27 июня в Комсомольске-на-Амуре кандидат в мастера спорта по боксу Никита Берчанский проведет «Чемпионскую зарядку». Начало в 10:00 на площадке Центра игровых видов спорта и единоборств, пр. Победы 6/1. В Хабаровске 27 июня пройдет дальневосточный фестиваль брейкинга «Головокружение». Лучшие танцоры Дальнего Востока соберутся в Универсальном краевом спортивном комплексе — на выступления можно посмотреть с 10:00 до 21:00. Вход для зрителей свободный. На оздоровительную тренировку хабаровчане смогут попасть в тот же день, занятие пройдет с 10:00 до 11:00 на «умной площадке» возле Арены «Ерофей». Бесплатная тренировка по бегу состоится 1 июля в 19:30 на территории арены «Ерофей». Необходимо записаться по телефону: 8 (914)316−76−56. Мероприятия организованы в рамках проекта «Доступный спорт» по госпрограмме «Спорт России», инициированной президентом Владимиром Путиным.