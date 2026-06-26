«СКА-Хабаровск» начнет новый футбольный сезон в Челябинске

Стало известно предварительное расписание первых четырех туров сезона 2026/2027 годов в ФНЛ. Исходя из него, футбольный клуб «СКА-Хабаровск» начнет новый сезон тремя матчами на выезде, а первый домашний матч в Хабаровске проведет только в четвертом туре чемпионата. Так, в период с 10 по 13 июля (точные даты матчей станут известны позже) армейцы сыграют в Челябинске с местным одноименным клубом. С 17 по 20 июля красно-синие встретятся в Волгограде с «Ротором». А в период с 24 по 27 июля хабаровчане сыграют в Уфе с одноименной местной командой. На родном поле стадиона имени Ленина в Хабаровске армейцы смогут сыграть только в четвертом туре, который состоится с 31 июля по 3 августа. Соперником «СКА-Хабаровска» станет екатеринбургский «Урал» под руководством Сергея Юрана, который покинул хабаровскую команду через две недели после того, как возглавил ее.