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Бригады скорой помощи Хабаровска получили 20 современных ЭКГ-комплексов

Бригады скорой помощи Хабаровска получили 20 портативных ЭКГ-комплексов с функцией онлайн-передачи данных. Оборудование передала краевая клиническая больница имени Сергеева при поддержке «Сбера». Благодаря новому оборудованию фельдшеры смогут мгновенно передавать электрокардиограмму кардиологам больницы, а те — в режиме онлайн подтвердить или исключить признаки инфаркта у пациента. "Благодаря этим аппаратам сократится время обслуживания больного, а если нужна.

Бригады скорой помощи Хабаровска получили 20 портативных ЭКГ-комплексов с функцией онлайн-передачи данных. Оборудование передала краевая клиническая больница имени Сергеева при поддержке «Сбера». Благодаря новому оборудованию фельдшеры смогут мгновенно передавать электрокардиограмму кардиологам больницы, а те — в режиме онлайн подтвердить или исключить признаки инфаркта у пациента. «Благодаря этим аппаратам сократится время обслуживания больного, а если нужна госпитализация — сократится и время доезда», — пояснил главный врач Станции скорой медицинской помощи Анатолий Шеленок. Ранее в рамках сотрудничества краевой больницы и «Сбера» были интегрированы системы анализа КТ-снимков легких и маммографий во время пандемии. Следующим шагом станет контроль за пациентами с сахарным диабетом.