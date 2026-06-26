Дмитрий Демешин: Казачество во все времена стояло на страже Отечества

В штабе Уссурийского казачьего войска прошла встреча губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и атаманов первичных казачьих обществ. На встрече обсудили патриотическое воспитание молодежи, участие казаков в охране общественного порядка и помощь фронту. «От казачества во многом зависит и стабильность, и правопорядок. Сегодня в условиях специальной военной операции необходимо, чтобы казаки участвовали в охране общественного порядка, помогая нашим силовым структурам. Считаю, что это одно из приоритетных направлений деятельности», — отметил губернатор. Казаки в крае привлекались к охране госграницы на Большом Уссурийском острове. Также они патрулируют улицы Хабаровска вместе с полицией — за 4 года провели более 100 совместных мероприятий, в том числе с задержанием нарушителей. Атаманы обсудили с губернатором насущные вопросы. Так, руководитель отделения Союза казачьей молодежи Окружного казачьего общества Хабаровского края Виктор Веревка рассказал, что они подготовили и направили 6 гуманитарных акций на фронт, а сейчас готовится седьмая. Также налажено взаимодействие с Луганским казачеством. Директор Казачьего кадетского корпуса имени Муравьева-Амурского Александр Ковалев рассказал о планах по созданию нового корпуса, где образовательная программа будет сочетаться с военно-патриотическим воспитанием. Дети будут заниматься строевой, тактической подготовкой, медициной, единоборствами, БПЛА. Дмитрий Демешин высоко оценил проект. Ранее глава региона поручил краевому правительству выделить дополнительные 1,5 млн на увеличение субсидий казачьим обществам на следующий год.