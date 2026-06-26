Хабаровские спасатели отправились искать пропавший в Приморье вертолет

Днем 21 июня экипаж вертолета Robinson R-44, летевший из поселка Терней в село Единка в Приморском крае, перестал выходить на связь и пропал с радаров. Оперативно были организованы поиски пропавшего воздушного судна, но до сих пор они не дали результата. В связи с этим на помощь к приморским коллегам на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра накануне отправились четыре спасателя из Хабаровска. Они также будут участвовать в поисках исчезнувшего вертолета. К слову, 24 июня в 12 километрах к северо-западу от населенного пункта Светлая были зафиксированы помехи в радиосигнале, что может указывать на возможное место нахождения вертолета. В поисках воздушного судна будут также использоваться БПЛА с тепловизорами. К поисковой операции привлечены специалисты, обладающие навыком десантирования с вертолета на альпинистском оборудовании. Это необходимо, так как в непроходимых лесах в данном районе пробираться пешком просто невозможно.