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Наркокурьеру из Находки дали 12 лет строгого режима

В августе 2025 года 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в Находке, занялся продажей наркотиков через интернет. Он забирал крупные партии товара, фасовал их и прятал в тайниках на территории Приморского края. В январе 2026 года мужчина получил 110 г смеси, содержащей героин, расфасовал половину и спрятал в тайниках, а вторую половину оставил.

В августе 2025 года 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в Находке, занялся продажей наркотиков через интернет. Он забирал крупные партии товара, фасовал их и прятал в тайниках на территории Приморского края. В январе 2026 года мужчина получил 110 г смеси, содержащей героин, расфасовал половину и спрятал в тайниках, а вторую половину оставил для дальнейшей продажи. После этого его задержали, а наркотики изъяли. Во время обыска дома у задержанного нашли еще 50 порций наркотика. Мужчине дали 12 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, расследование в отношении других участников группы продолжается.