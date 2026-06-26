Благоустройство озера лотосов началось возле села Галкино

Сейчас тяжелая техника отсыпает скальником гравийную дорогу от трассы между селами Галкино и Сергеевка до самого озера, а также готовит разворотную площадку возле водоема. Одновременно специалисты очищают берег от мусора и занимаются подготовкой площадки, на которой появятся мусорные контейнеры. Возле озера установят четыре скамейки, ограничители проезда и навигационные таблички. При этом дорожку вдоль берега планируется отсыпать натуральной древесной щепой, чтобы не навредить почве. Через протекающий в этом месте ручей собираются построить деревянный мост. В следующем году краевые власти планируют отремонтировать всю трассу от села Галкино до Комсомольского шоссе, протяженность которой составляет 11 километров. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». У озера лотосов оборудуют парковку на 30 машин.