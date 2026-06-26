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Красноярцы смогут бесплатно играть в пиклбол на новых площадках

В Красноярске на площади перед Центральным стадионом открыли три новые площадки для пиклбола — малого тенниса.

В Красноярске на площади перед Центральным стадионом открыли три новые площадки для пиклбола — малого тенниса. Об этом сообщили в краевом министерстве спорта.

Здесь планируют проводить соревнования, тренировки и мастер-классы как для спортсменов, так и для всех желающих. Кроме того, в рамках проекта «Сибирское долголетие» будут организованы бесплатные занятия для представителей старшего поколения. Записаться на них можно по телефону: 8−950−136−85−55.

Площадки находятся под открытым небом и будут доступны до конца октября — при благоприятных погодных условиях.

«Еще совсем недавно о пиклболе в Красноярске знали единицы, а сегодня мы открываем уже три новые площадки и видим, как быстро растет интерес к этому виду спорта, — отметил директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев. — Наши спортсмены участвуют в международных соревнованиях, мы проводим турниры, развиваем любительское направление и создаем условия для того, чтобы играть в пиклбол могли люди любого возраста».

Первыми новые площадки опробовали участники Кубка Красноярского колледжа олимпийского резерва. За награды турнира боролись 12 команд. Победителей и призеров отметили медалями, грамотами и подарочными сертификатами.

Напомним, в июне на острове Отдыха открылся панорамный корт для падела, который также доступен всем желающим.

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