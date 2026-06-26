Ольга Бузова поддержала своего стилиста, страдающего от неизлечимого заболевания

Стилист Никита Карстен, работающий с певицей Ольгой Бузовой, в личном блоге рассказал о неизлечимом заболевании и тяжелом эмоциональном состоянии. Артистка публично поддержала своего коллегу.
Певица обратилась к стилисту с ободряющими словами, подчеркнув, что любые трудности можно преодолеть.
— Мой дорогой, это временное состояние. Ты невероятный человек, и я счастлива, что ты со мной. Люблю бесконечно, — написала Бузова в комментариях под постом Карстена.
Также стилист в обращении к подписчикам также затронул тему профессиональной самореализации и эмоционального состояния. Карстен рассказал, что всю сознательную жизнь был предан карьере, которую искренне любит, однако на фоне успеха более молодых коллег он начал чувствовать обесценивание собственных достижений.
Сама Бузова 12 июня упала в душе и сильно повредила ногу, после чего ее увезли из дома на скорой помощи: артистка опубликовала в личном блоге фото из медицинской машины с окровавленной ногой. Позднее пиар-директор певицы Антон Богословский сообщил, что ей провели на ноге операцию, которая продлилась несколько часов.