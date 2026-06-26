Ольга Бузова поддержала своего стилиста, страдающего от неизлечимого заболевания

Сама Бузова 12 июня упала в душе и сильно повредила ногу, после чего ее увезли из дома на скорой помощи: артистка опубликовала в личном блоге фото из медицинской машины с окровавленной ногой. Позднее пиар-директор певицы Антон Богословский сообщил, что ей провели на ноге операцию, которая продлилась несколько часов.