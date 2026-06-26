Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Локальный дефицит топлива возник в Томской области

Утром в пятницу, 26 июня, на части автомобильных заправок Колпашевского, Асиновского, Зырянского и Тегульдетского районов Томской области возник дефицит основных видов горючего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Утром в пятницу, 26 июня, на части автомобильных заправок Колпашевского, Асиновского, Зырянского и Тегульдетского районов Томской области возник дефицит основных видов горючего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Причиной нехватки топлива стал повышенный спрос среди населения. Местные власти активно работают с представителями Министерства энергетики России и основных топливозаправочных компаний региона. Запасы горючего в муниципалитетах планируется восполнить в ближайшее время.

— Некоторые компании временно ограничили объем одной заправки и использование внешней тары для того, чтобы не допустить ажиотажного спроса. О возможных временных мерах можно узнать непосредственно на конкретных АЗС, — передает официальный Telegram-канал томского правительства.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил, что нынешняя ситуация на отечественном топливном рынке остается непростой, но контролируемой. «Вечерняя Москва» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше