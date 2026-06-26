Локальный дефицит топлива возник в Томской области

Утром в пятницу, 26 июня, на части автомобильных заправок Колпашевского, Асиновского, Зырянского и Тегульдетского районов Томской области возник дефицит основных видов горючего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Причиной нехватки топлива стал повышенный спрос среди населения. Местные власти активно работают с представителями Министерства энергетики России и основных топливозаправочных компаний региона. Запасы горючего в муниципалитетах планируется восполнить в ближайшее время.
— Некоторые компании временно ограничили объем одной заправки и использование внешней тары для того, чтобы не допустить ажиотажного спроса. О возможных временных мерах можно узнать непосредственно на конкретных АЗС, — передает официальный Telegram-канал томского правительства.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил, что нынешняя ситуация на отечественном топливном рынке остается непростой, но контролируемой. «Вечерняя Москва» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.