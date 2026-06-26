Ильсур Метшин посетил строящийся конноспортивный комплекс в поселке Мирный

В Казани в поселке Мирный на улице Новосельской подходит к завершению первый этап строительства нового конноспортивного комплекса. На сегодняшний день его готовность составляет 80%. Строители провели все основные работы: возвели кирпичные стены, смонтировали кровлю и инженерные сети. Новый объект позволит подросткам заниматься конным спортом в улучшенных условиях, а ребята с ОВЗ для занятий по иппотерапии получат новый манеж. Ход работ оценил мэр Казани Ильсур Метшин.
«Мы продолжаем системную работу по улучшению спортивной инфраструктуры нашей столицы. И конный спорт — это ее отдельная страница, поскольку является национальным видом спорта. Мы посетили конноспортивный комплекс в поселке Мирный, который имеет свои давние традиции. Здесь занимается большое количество детей. Но речь идет не только о занятиях спортом, иппотерапии или инклюзии, но и о развитии конного туризма. Мы выросли до 5 млн туристов. Одним из самых перспективных направлений становятся конные прогулки, особенно, когда рядом с комплексом находится живописный лес. Создаваемые нами возможности позволят вывести на новый уровень занятия спортом, поддержку инклюзии и современное развитие конного туризма», — отметил важность создания комплекса Ильсур Метшин.
На сегодняшний день на объекте завершены строительно-монтажные и кровельные работы. Рабочие занимаются внутренней чистовой отделкой помещений, укладкой основания манежа, установкой окон и дверей, а также приступают к благоустройству территорий.
На территории конноспортивного комплекса завершается строительство нового манежа для иппотерапии почти на 3 тыс. кв.м. В нем установят адаптивные раздевалки и душевые, а также манеж с автоматической системой «прилив-отлив». Такая система поддерживает необходимую для конного спорта влажность. Кварцевый песок с геотекстилем станет финальным и основным покрытием спортивного поля.
К манежу примыкают две конюшни с денниками и душевыми денниками с солярием на 30 голов каждая. А рядом почти готовы два хранилища по 720 км.м для сена и зерна. Ранее в комплексе не хватало места для их правильного хранения.
Конноспортивный клуб открылся в поселке Мирный в 2007 году. На площади более 26 га расположились конюшня на 60 голов, иппоцентр и уличный манеж. В настоящее время на содержании конюшни находятся 64 лошади, шесть из которых — частные. Среди пород — арабская чистокровная, английская верховая чистокровная, ганноверская, голштинская, австрийская лошадь и пони.
Обучение в клубе ведут семь преподавателей, трое из которых специализируются на адаптивном спорте. Секции по конкуру, джигитовке и олимпийскому виду спорта — выездке ежедневно посещают около 50 спортсменов и любителей конного спорта. Здесь же проводятся и занятия, которые на постоянной основе посещают 24 ребенка с ОВЗ. Еще 16 человек посещают клуб ежедневно в рамках разовых занятий.
В осмотре также приняли участие первый заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзянов, глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов, председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов, начальник управления капитального строительства и реконструкции Марат Самигулин, директор конноспортивного комплекса Ильнур Гафиятов и другие.