Ильсур Метшин посетил строящийся конноспортивный комплекс в поселке Мирный

«Мы продолжаем системную работу по улучшению спортивной инфраструктуры нашей столицы. И конный спорт — это ее отдельная страница, поскольку является национальным видом спорта. Мы посетили конноспортивный комплекс в поселке Мирный, который имеет свои давние традиции. Здесь занимается большое количество детей. Но речь идет не только о занятиях спортом, иппотерапии или инклюзии, но и о развитии конного туризма. Мы выросли до 5 млн туристов. Одним из самых перспективных направлений становятся конные прогулки, особенно, когда рядом с комплексом находится живописный лес. Создаваемые нами возможности позволят вывести на новый уровень занятия спортом, поддержку инклюзии и современное развитие конного туризма», — отметил важность создания комплекса Ильсур Метшин.