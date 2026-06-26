Больше сотни волгоградцев обратились к врачам из-за укусов клещей за неделю

101 волгоградец обратился к врачу за неделю после укусов клещей. Пришли в поликлиники и травмпункты снимать непрошеных гостей со своего тела 69 взрослых жителей Волгоградской области и 32 ребенка. Всего с начала сезонной активности клещи укусили уже 899 человек. Количество зараженных опасными инфекциями не изменилось: двоих волгоградцев клещи наградили Крымской геморрагической лихорадкой и еще двоих — иксодовым клещевым боррелизом, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.