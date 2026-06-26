Максим Иванов: Центр «СВОи люди» — в надёжных руках

В Хабаровске открылся первый муниципальный центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей «СВОи люди». Учреждение будет работать в режиме «одного окна»: помогать с получением льгот и выплат, оказывать юридическую и психологическую поддержку, сопровождать обращения до конкретного решения.
«Участники СВО и их семьи не должны оставаться один на один с бытовыми, юридическими или социальными проблемами и ходить по разным кабинетам. Человеку важно понимать, куда обратиться и кто поможет довести его вопрос до результата. Именно для этого нужен центр “СВОи люди”, — отметил депутат Государственной Думы от Хабаровского края, руководитель регионального отделения “Единой России” Максим Иванов.
Центр дополнит действующую систему поддержки защитников Отечества. Обратиться сюда смогут ветераны, действующие военнослужащие и их близкие. Специалисты расскажут о федеральных, краевых и муниципальных мерах поддержки, помогут подготовить необходимые документы и наладить взаимодействие с профильными ведомствами.
«Если военнослужащий продолжает защищать Родину, он должен быть уверен, что его семья дома не останется без внимания. У нас можно будет получить консультацию, юридическую и психологическую помощь. Мы будем работать со всеми категориями участников СВО и их близкими», — рассказал руководитель центра «СВОи люди» Максим Траханов.
Центр создан администрацией Хабаровска как полноценное муниципальное учреждение. Город предоставил помещение, сформировал штат и обеспечил финансирование. Такой статус позволит выстроить постоянную систему помощи, не зависящую от отдельных общественных инициатив.
«Часто люди просто не знают обо всех положенных им выплатах и льготах. Наша первейшая задача — объяснить, какой поддержкой человек может воспользоваться, а затем помочь её получить. Важно, что центр останется городским учреждением и будет продолжать работу на постоянной основе. Моя задача — эту работу наладить», — подчеркнул Максим Траханов.
Инициативу создания центра поддержала фракция «Единой Россия» в Хабаровской городской Думе. Региональное отделение партии уже взаимодействует с участниками СВО и их семьями, помогает доставлять гуманитарные грузы, подключает депутатов и местные отделения к решению конкретных вопросов. Новый центр станет постоянной площадкой для такой совместной работы.
— Сегодня очень важно создание комплексной системы поддержки героев. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно заявлял, что поддержка участников, и ветеранов специальной военной операции, членов их семей — это важнейшая задача, долг и ответственность государства всего нашего общества. Центр станет важнейшим звеном в системе оказания всесторонней поддержки участникам СВО и их семьям. Здесь они смогут получить необходимую социальную, психологическую и юридическую помощь. Работу центра возглавляет Максим Геннадьевич Траханов — человек с личным опытом участия в специальной военной операции, что позволяет ему глубоко понимать нужды и проблемы наших защитников. Его ответственность и надежность внушают уверенность, что каждый обратившийся получит квалифицированную помощь и внимание, — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Максим Иванов хорошо знает руководителя учреждения по совместному проекту «ТОС в каждый двор». По его словам, личный опыт Максима Траханова, его работа с людьми и знание проблем военнослужащих позволят выстроить в центре доверительное и предметное общение.
«Задача депутатов и всей нашей партийной команды — не просто направить человека в нужный кабинет, а подключиться и помочь добиться решения. Мы будем взаимодействовать с центром, привлекать депутатский корпус и профильные ведомства. А центр — в надёжных руках. Максим Траханов сам прошёл СВО, умеет слышать людей и добиваться результата. С нашими защитниками и их семьями он сможет говорить на одном языке», — заявил депутат Государственной Думы от Хабаровского края, руководитель регионального отделения «Единой России» Максим Иванов.
Центр «СВОи люди» расположен в Хабаровске по адресу: улица Ким Ю Чена, 6.