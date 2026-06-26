Эксперт сказал, реально ли наказывают операторов за плохую связь в Беларуси

Стало известно, реально ли наказывают операторов за плохую связь в Беларуси, пишет БелТА.
Так, в Беларуси с 19 июня 2026 года вступило в силу положение закона связанное с административной ответственностью за нарушение оператором сотовой связи требований законодательства к охвату территории Беларуси услугами сотовой связи и их качеству. За плохую связь грозят штрафы до 1000 базовых величин (до 4500 белорусских рублей в июне 2026 года).
По словам начальника управления радиочастотных присвоений Госинспекции по электросвязи Минсвязи и информатизации (БелГИЭ) Андрея Отрощенкова, специалисты объезжали дороги категории М и выявили нарушения невыполнения требований.
— Готовятся предписания на устранение выявленных нарушений и планируется провести мероприятие по административному процессу наказания операторов, — предупредил он.
Также эксперт пояснил, что контроль за охватом территории Беларуси услугами сотовой подвижной электросвязи и их качеством возложены на БелГИЭ. Если выявляются факты невыполнения сотовым оператором требований к сотовой связи, начинается административный процесс. После установления виновного лица, документы направляются в суд, который принимает решение и определяет размер штрафа.
К слову, полную информацию о контроле за выполнением требований к сотовой связи аккумулирует система «Хваля» (сайт хваля.бел. — Ред.), которая доступна операторам для планирования мероприятий по устранению выявленных недостатков.
А еще Минсвязи Беларуси сказало, есть ли польза от лимитов на мобильный интернет.