Эксперт сказал, реально ли наказывают операторов за плохую связь в Беларуси

Так, в Беларуси с 19 июня 2026 года вступило в силу положение закона связанное с административной ответственностью за нарушение оператором сотовой связи требований законодательства к охвату территории Беларуси услугами сотовой связи и их качеству. За плохую связь грозят штрафы до 1000 базовых величин (до 4500 белорусских рублей в июне 2026 года).