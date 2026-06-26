«Без социальной нагрузки»: градосовет отклонил проект двух домов в Отрадном

Компании «Балтийское строительство» отказали в согласовании проекта двух новых домов в Отрадном. Концепцию рассматривали на заседании архитектурного совета.
Инвестор планирует разместить два дома в районе пересечения Калининградского шоссе и улицы Тельмана. Пятиэтажные здания должны стать завершением ЖК «Новая история». В своём докладе архитектор Ирина Симонова объясняла, что будущий комплекс уже обеспечен социальной инфраструктурой за счёт существующих объектов. В качестве дополнительной нагрузки компания обещала построить магистральный ливневый коллектор, реконструировать три артезианские скважины, вынести инженерные сети с территории водонапорной башни, а также сделать тротуары вокруг домов и передать их муниципалитету.
Главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин сообщил, что проект рассматривался на рабочей группе. Авторам давали рекомендации, которые не исполнили. В частности, их просили «отреагировать» в архитектурно-стилистических решениях на малоэтажную застройку вокруг. Поэтому представители профессионального сообщества предложили отклонить проект.
Министр градостроительной политики Кристина Подскрепкина также высказалась против. Основанием стали замечания от МЧС по обеспечению пожарной безопасности. По её словам, документы о возможности организации проезда спецтехники в ведомство не представили.
Социальные обязательства, которые принял на себя застройщик, насколько я понимаю, — просто исполнение технических условий, которые выдал «Водоканал» для техприсоединения вашего объекта к общим коммунальным сетям. Или вы что-то делаете дополнительное, не связанное с реализацией вашего проекта? Если это так, то это называется социальное партнёрство, социальное обязательство. А если речь идёт о выполнении технических условий на техприс — так это классическая история технического присоединения, без которой просто невозможно ваш объект обеспечить коммунальной инфраструктурой, — пояснил свою позицию заместитель губернатора Валерий Шерин.
Чиновнику напомнили о строительстве ливневого коллектора и тротуаров, а также пояснили, что получили от администрации Светлогорска разрешение на организацию пожарного проезда на соседнем участке. «Давайте разберёмся с документами и с основаниями, по которым администрация предоставила разрешение на организацию проезда на своём земельном участке, не заключая никаких соглашений, ни сервитута, ни аренды, ничего. Не очень хорошо понимаю, что это за аттракцион невиданной щедрости. Кто-то покупает землю по пять миллионов за сотку, чтобы дополнять земельный участок и обеспечивать его необходимой инфраструктурой, а тут просто администрация предоставила разрешение для организации пожарного проезда», — сказал Шерин.
Замгубернатора также поинтересовался, выполнял ли инвестор какие-то социальные обязательства в рамках первой очереди проекта, и получил отрицательный ответ. «То есть вы предполагаете, что можно реализовать полностью комплекс — это ведь продолжение вашей жилой застройки, не участвуя вообще в обеспечивании социальной инфраструктурой, и муниципалитет, самое главное, Владимир Владимирович [Бондаренко], это устраивает? Меня это не устраивает», — заявил он.
Глава администрации Светлогорска Владимир Бондаренко объяснил, что лишь подтверждает наличие мест в детских садах и школах для будущих жителей. При этом местные власти «не возражают», если инвестор на себя возьмёт другую нагрузку.
«Ещё раз, то, что вы не будете возражать… Вы же эти требования должны застройщику формулировать. Участие может быть разным. Я не говорю, что они должны детский садик здесь построить, если в этом необходимости нет. У нас что, наши социальные учреждения не нуждаются в ремонте, в обновлении мебели, в дополнительном благоустройстве, в асфальтировании вокруг наших школ? Я думаю, что это очень востребованные мероприятия. Если у нас застройщик, реализуя комплекс жилищного строительства, ни копейкой не поучаствовал в том, чтобы его объект пользовался той социальной инфраструктурой, которая уже есть, с моей точки зрения, это называется невыполнение требований по обеспеченности социальной инфраструктурой. Просто чтобы вы понимали», — подчеркнул Шерин.
В результате проект строительства двух домов в Отрадном отклонили.