«Без социальной нагрузки»: градосовет отклонил проект двух домов в Отрадном

«Ещё раз, то, что вы не будете возражать… Вы же эти требования должны застройщику формулировать. Участие может быть разным. Я не говорю, что они должны детский садик здесь построить, если в этом необходимости нет. У нас что, наши социальные учреждения не нуждаются в ремонте, в обновлении мебели, в дополнительном благоустройстве, в асфальтировании вокруг наших школ? Я думаю, что это очень востребованные мероприятия. Если у нас застройщик, реализуя комплекс жилищного строительства, ни копейкой не поучаствовал в том, чтобы его объект пользовался той социальной инфраструктурой, которая уже есть, с моей точки зрения, это называется невыполнение требований по обеспеченности социальной инфраструктурой. Просто чтобы вы понимали», — подчеркнул Шерин.