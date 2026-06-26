Во Владимире появится клинический центр экстренной медпомощи

Клинический центр экстренной медпомощи планируется создать во Владимире при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Владимирской области.
Учреждение появится на базе больницы скорой медицинской помощи и городской больницы № 2. Оно повысит доступность экстренной сосудистой помощи, позволит увеличить скорость диагностики и принятия решений и снизит необходимость отправки пациентов в федеральные центры.
«Оказание неотложной помощи по любому направлению — это один из интегральных показателей общества, в котором мы существуем. Организация качественной неотложной помощи в регионе — это наиважнейшая стратегическая задача», — подчеркнул советник по хирургическим вопросам Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Минздрава России Александр Левчук.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.