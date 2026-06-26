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В городском округе Усинск Республики Коми стартовала акция «Чистая Арктика»

Ее участники уже собрали мусор с территории в районе села Колва.

Источник: Национальные проекты России

Акция «Чистая Арктика» стартовала в городском округе Усинск в Республике Коми при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципалитета.

Для уборки территории в районе села Колва объединились волонтеры из Волгограда, студенты Ухтинского государственного технического университета, представители Усинского лесничества и многие другие. Они собрали 10 тонн шин, 4 тонны пластика и 43 кубометра других отходов. Там же участники экспедиции познакомились с историей и традициями старинного села, побывали в гостях у местных жителей. Уточняется, что уборку проведут и на других территориях.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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