В городском округе Усинск Республики Коми стартовала акция «Чистая Арктика»

Для уборки территории в районе села Колва объединились волонтеры из Волгограда, студенты Ухтинского государственного технического университета, представители Усинского лесничества и многие другие. Они собрали 10 тонн шин, 4 тонны пластика и 43 кубометра других отходов. Там же участники экспедиции познакомились с историей и традициями старинного села, побывали в гостях у местных жителей. Уточняется, что уборку проведут и на других территориях.