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Мини-роботы вступили в борьбу с борщевиком в Ленобласти

Роботы уже работают на берегах рек и в населенных пунктах.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ленобласти начали применять новую технику для борьбы с борщевиком — в Тосненском районе региона испытания прошли роботы, предназначенные для уничтожения опасного сорняка. Они уже работают на берегах рек и в населенных пунктах, где запрещено использовать химические средства.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о новых мерах в своем официальном канале в MAX. Региональные власти планируют распространить этот опыт на другие территории.

— Владельцы земельных участков обязаны уничтожать борщевик. За невыполнение этого требования предусмотрены штрафы, а в некоторых случаях может быть инициирована процедура изъятия земли.

рассказал Дрозденко

Сообщить о зарослях борщевика можно через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» или обратиться в местные администрации. В регионе разрабатывается цифровая система для учета обращений и мониторинга обработки территорий.

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