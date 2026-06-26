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Александр Новак встретился с губернатором Нижегородской области

Основной темой в рамках встречи стало обеспечение области нефтепродуктами.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщается в официальном канале правительства России в мессенджере МАХ.

Основной темой в рамках встречи стало обеспечение Нижегородской области нефтепродуктами. Стороны рассмотрели текущую ситуацию на топливном рынке субъекта, вопросы стабильности поставок, наличия запасов и удовлетворения спроса всех потребителей.

«Подчеркнута необходимость координации действий федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний для недопущения перебоев и возникновения дисбаланса на рынке, а также сохранения устойчивой ситуации в сфере обеспечения региона топливом», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Нижегородской области призвал нижегородцев заправлять автомобили по реальной потребности.

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