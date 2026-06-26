Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщается в официальном канале правительства России в мессенджере МАХ.
Основной темой в рамках встречи стало обеспечение Нижегородской области нефтепродуктами. Стороны рассмотрели текущую ситуацию на топливном рынке субъекта, вопросы стабильности поставок, наличия запасов и удовлетворения спроса всех потребителей.
«Подчеркнута необходимость координации действий федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний для недопущения перебоев и возникновения дисбаланса на рынке, а также сохранения устойчивой ситуации в сфере обеспечения региона топливом», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Нижегородской области призвал нижегородцев заправлять автомобили по реальной потребности.