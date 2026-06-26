Александр Новак встретился с губернатором Нижегородской области

«Подчеркнута необходимость координации действий федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний для недопущения перебоев и возникновения дисбаланса на рынке, а также сохранения устойчивой ситуации в сфере обеспечения региона топливом», — говорится в сообщении.