Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД и Эрмитаж договорились о совместных выставках и реставрации парадных залов

Глава РЖД Олег Белозёров и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и искусствоведения сроком на три года. Среди главных проектов — выставка, посвященная первой железной дороге в России, и участие компании в программе «Большая реставрация» для восстановления парадных залов музея, сообщили в пресс-службе РЖД.

Источник: Пресс-служба РЖД

«Очень символично, что мы подписываем соглашение в год 230-летия со дня рождения Императора Николая I и 175-летия со дня открытия железной дороги Санкт-Петербург — Москва, которая появилась благодаря его Указу», — отметил господин Белозёров. Пиотровский уточнил, что партнеры планируют совместно организовывать выставки, поддерживать реставрационные программы и развивать просветительские инициативы.