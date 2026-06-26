«Очень символично, что мы подписываем соглашение в год 230-летия со дня рождения Императора Николая I и 175-летия со дня открытия железной дороги Санкт-Петербург — Москва, которая появилась благодаря его Указу», — отметил господин Белозёров. Пиотровский уточнил, что партнеры планируют совместно организовывать выставки, поддерживать реставрационные программы и развивать просветительские инициативы.
РЖД и Эрмитаж договорились о совместных выставках и реставрации парадных залов
Глава РЖД Олег Белозёров и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и искусствоведения сроком на три года. Среди главных проектов — выставка, посвященная первой железной дороге в России, и участие компании в программе «Большая реставрация» для восстановления парадных залов музея, сообщили в пресс-службе РЖД.