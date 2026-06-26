РЖД и Эрмитаж договорились о совместных выставках и реставрации парадных залов

Глава РЖД Олег Белозёров и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и искусствоведения сроком на три года. Среди главных проектов — выставка, посвященная первой железной дороге в России, и участие компании в программе «Большая реставрация» для восстановления парадных залов музея, сообщили в пресс-службе РЖД.