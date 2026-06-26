В Минюст заявили о работе над переходом от свидетельств ЗАГС к записям в реестре

В октябре 2021 года Константин Чуйченко говорил, что реестровая модель ЗАГС начнет работать в полном объеме в 2023 году. Министр отмечал, что инициатива сведет к минимуму бумажный документооборот и сэкономит бюджетные средства. В апреле 2026 года он уточнял, что переход на новую модель планируется завершить в ближайшее время.