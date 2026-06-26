Ученые обнаружили новый вид «ходячих акул»

В марте 2025 года исследователи заметили у архипелага Амфлетт рыб с необычной окраской. Обычные азиатские кошачьи акулы имеют леопардовый окрас, тогда как кожа обнаруженных особей была покрыта мелкими коричневыми пятнами и белыми полосками. Позднее выяснилось, что в районе архипелага обитает не менее 12 таких акул разных возрастов.