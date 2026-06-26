Ученые обнаружили новый вид «ходячих акул»

У берегов Папуа — Новой Гвинеи обнаружен новый вид акул, относящихся к так называемым ходячим. Как сообщает What’s The Jam, открытие совершила международная группа морских биологов под руководством австралийского Университета Саншайн-Кост.
Выявленный вид входит в семейство азиатских кошачьих акул. Эти небольшие донные рыбы получили название «ходячих» из-за способности использовать нижние плавники для отталкивания ото дна, что создает видимость ходьбы. Длина таких акул, как правило, не превышает 120 сантиметров. Для человека они не представляют опасности.
Новый вид получил название hemiscyllium dudgeonae (ходячая акула Даджен) в честь австралийского ученого Кристин Даджен, сыгравшей ключевую роль в его обнаружении.
В марте 2025 года исследователи заметили у архипелага Амфлетт рыб с необычной окраской. Обычные азиатские кошачьи акулы имеют леопардовый окрас, тогда как кожа обнаруженных особей была покрыта мелкими коричневыми пятнами и белыми полосками. Позднее выяснилось, что в районе архипелага обитает не менее 12 таких акул разных возрастов.
Первоначально ученые предположили, что необычная окраска связана с особенностями ареала обитания местной популяции. Однако проведенное ДНК-исследование подтвердило, что биологи обнаружили новый вид.