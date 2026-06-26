«Как я братишек брошу?» Боец стал волонтёром после четырех контрактов

Оборона косы длилась для Артёма с марта по август. На вопрос об обстановке в те месяцы он отвечает: «Кидали, пугали, шугали. Мы были на левом берегу, противник — на правом. У них была господствующая высота, между нами залив. Прилетали “Бабы-яги”, “Валькирии” — это огромные агродроны, которые выполняют сброс. Они скидывали всё, что только может взорваться и навредить. Задача была поставлена просто: отстоять высоту, не допустить прорыва врага. Мы её выполняли наравне со всеми».