Боец стал волонтёром после четырех контрактов

Артёму Радкевичу 39 лет. До августа 2022 года его жизнь была похожа на тысячи других: родился в небольшом сибирском посёлке Первоманске, окончил школу, получил диплом менеджера в университете, работал много, «в основном за баранкой».
Всё изменилось, когда его друг получил повестку. Артём отправился в зону специальной военной операции вслед за товарищем.
Сегодня «Аргун» (позывной Артёма) — ветеран СВО, кавалер ордена Мужества и обладатель редкой медали «За оборону Кинбурнской косы». После четырёх контрактов и возвращения домой он продолжил помогать тем, кто остался за ленточкой.
Работа в тылу врага.
Артём — человек немногословный. На расспросы о боевых заданиях отвечает сдержанно, по-военному чётко: «Задачи были разные. И завод групп, и вывод групп, и работа в тылу врага».
Свою редкую награду — медаль «За оборону Кинбурнской косы» — он получил за удержание стратегически важного участка в Херсонской области. Эта песчаная коса длиной около 10 км находится между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом. Медаль за её оборону была учреждена в 2025 году. Её колодка украшена двумя мечами в знак боевых заслуг, а сами награды освящают на мощах великого русского флотоводца Фёдора Ушакова.
Оборона косы длилась для Артёма с марта по август. На вопрос об обстановке в те месяцы он отвечает: «Кидали, пугали, шугали. Мы были на левом берегу, противник — на правом. У них была господствующая высота, между нами залив. Прилетали “Бабы-яги”, “Валькирии” — это огромные агродроны, которые выполняют сброс. Они скидывали всё, что только может взорваться и навредить. Задача была поставлена просто: отстоять высоту, не допустить прорыва врага. Мы её выполняли наравне со всеми».
О том, за что именно он награждён орденом Мужества, Артём тоже говорить не любит. «Это решение командования. Я не вникаю в подробности, за что и почему. Работал, как все».
За этой скромностью скрывается тяжёлый труд, который невозможно объяснить гражданскому человеку. Слова командира не раз спасали «Аргуну» жизнь на передовой, но о том, что именно он говорил, мужчина умалчивает. «Это не для всех. Там такая речь, которую обычный человек просто не поймёт».
Праздник в окопах и боевой рекс.
Несмотря на постоянную опасность, на линии боевого соприкосновения всегда находилось место для человеческого тепла и братства. Артём вспоминает свой день рождения в 2023 году как один из светлых моментов службы.
«Это было весело, — скупо улыбается ветеран. — Выехали с ребятами в кафе, посидели, отметили. Был торт, какая-то музыка, караоке, сок. Для нас такой выезд был как глоток свежего воздуха. Боевое братство — это особые отношения. Брат для нас — это тот человек, который сможет прикрыть тебе спину, и ты ему».
А ещё в зоне СВО у Артёма и его товарищей появился четвероногий друг — породистый ротвейлер по кличке Рекс.
«Мы его просто купили, — рассказывает “Аргун”. — Учили командам: “Сидеть”, “Лапу”, “Голос”, “Охранять”, “Нести”. Он радовал нас одним своим присутствием. Конечно, спал с нами рядом, не без этого. А когда мы возвращались, Рекс ехал с нами тыс. км на заднем сиденье машины. Чувствовал себя там хозяином всего мира!».
Смекалка спасает жизнь.
На СВО технологии развиваются стремительно. То, что в 2022 году казалось фантастикой, сегодня стало смертельной обыденностью.
«Потребности фронта не меняются, они пополняются, потому что технологии развиваются, — рассуждает Артём. — Дронов становится всё больше, их разновидности пугают. FPV-дроны сегодня отличаются огромной скоростью, и их можно снарядить чем угодно».
Для защиты от тепловизоров бойцы используют антидроновые одеяла. Но, по словам ветерана, любой материал со временем начинает отдавать тепло человеческого тела.
«Накрылся ты, завернулся, а минут через 15−20 из любой щели начнёт выходить тепло. Тепловизор это сразу увидит. Меня чаще всего спасала природа: ветки, деревья, кустарники. Сливаешься с окружающей средой. Здесь главное — смекалка. Без неё никуда. Смекалка работает у каждого по-разному: начинаешь думать, находишь решение и делаешь», — говорит Артём.
«Придёт время — всё узнаете».
После окончания четвёртого контракта Артёму пришлось завершить службу. Теперь он состоит в Союзе ветеранов СВО, куда бойцы и их семьи могут обратиться за любой помощью, в том числе юридической. Кроме того, союз занимается патриотическим воспитанием молодёжи.
Ветеран приходит в школы на уроки мужества, но его подход к общению с детьми сильно отличается от стандартных лекций.
«Дети спрашивают: “Почему пошёл? Что там делал?” Я отвечаю просто: “Работал. Глаза закрываешь и выполняешь поставленную задачу. Сначала обдумаешь, потом выполнишь”. Бывает, просят рассказать истории — грустные или весёлые. Я говорю: весёлые расскажу. А грустные не буду рассказывать никому и никогда. Зачем им это знать? Когда придёт ваше время, вы сами всё узнаете и сделаете свои выводы. Я их не поучаю», — заключает ветеран.
Волонтёрство как путь домой.
Многие бойцы, вернувшись с передовой, стараются как можно быстрее забыть пережитое. Для человека это естественная защитная реакция. Однако Артём выбрал другой путь — не абстрагироваться от СВО, потому что считает: это касается всех жителей страны.
«Многие говорят, что это “не наше”. Ну как оно не наше?— тихо говорит ветеран. — Почему я стал волонтёром? А как я своих братишек брошу? Приезжаю к ним в гости, привожу помощь».
Гуманитарная деятельность свела его с потрясающей командой неравнодушных сибиряков. Началось всё случайно: нужно было отвезти товарища, приехавшего в отпуск, на встречу с самостоятельным гуманитарным волонтёром Екатериной Панкратовой, работающей при поддержке Красноярской железной дороги.
Так Артём стал частью слаженного механизма оказания помощи фронту, взял на себя самую тяжёлую работу: погрузку, выгрузку, логистику и передачу техники бойцам.
Артём Радкевич нашёл в волонтёрстве свой способ вернуться к мирной жизни, не предавая тех, кто остался в окопах. Его смекалка, которая спасала жизнь на передовой, теперь работает на благо тыла, чтобы каждый груз дошёл до адресата, а боевые братья чувствовали: дома их ждут и поддерживают.