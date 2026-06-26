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Новые трамваи направят на ЖБИ и в Академический район Екатеринбурга

Семь новых трамваев уже прибыли в Екатеринбург.

Источник: Комсомольская правда

Новые трамваи, закупленные для Екатеринбурга, направят в микрорайон ЖБИ и в Академический район. Такое поручение дал главе Екатеринбурга Алексею Орлову губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Всего в столицу Урала до конца года привезут 50 трехсекционных трамваев, семь из которых уже прибыли в Екатеринбург. Это самая крупная поставка трамваев в истории города.

— Это уже совершенно другое качество транспортного обслуживания населения Екатеринбурга. Это тепло зимой, прохладно летом в жаркую погоду, возможность подзарядки, возможности для маломобильных групп населения. Первый трамвай, кстати, из новой партии уже проходит техническую обкатку, — поделился градоначальник.

Денис Паслер также сообщил, что в этом году парк общественного транспорта Екатеринбурга также пополнится 140 новыми автобусами.

— Большая часть, 120 единиц, будут переданы в ведение Гортранса, оставшиеся 20 будут работать у частных автоперевозчиков. 100 автобусов относятся к большому классу, 25 — к среднему, — отметил глава региона.

Также для Екатеринбурга закупят 15 автобусов-гармошек особо большого класса.