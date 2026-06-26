Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мини-лошадки и экзотичные овечки поселились в ЦПКиО Волгограда

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде поселились новые животные —.

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде поселились новые животные — самые маленькие в мире лошадки и овечки необычных пород. «Новоселы» прибыли в деревню животных «Альпаково», где появятся на публике только после 30-дневного карантина.

Как уточнили в ЦПКиО, «Альпаково» пополнилось овечками пород кайла, валлийская и керри-хилл, а также тремя шетлендскими пони, рост которых составляет во взрослом возрасте максимум 140 см.

После адаптации овец переведут к камерунским козам, а пони будут проживать в отдельной конюшне.

Фото: ЦПКиО / vk.com.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!