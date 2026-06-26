На ВДСК под Волгоградом ожидается скопление силовиков

В Волгоградской области сегодня, 26 июня, на территории Светлоярского района состоится оперативно-тактическое антитеррористическое учение при участии силовых ведомств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Оперативный штаб региона, мероприятия пройдут в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2026 год, утвержденным руководителем Федерального оперативного штаба.