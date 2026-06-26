День молодёжи-2026. Куда сходить в Перми 28 июня: программа мероприятий

Широкую популярность получила после выхода трека «В сердце бахнули стрелы», на который позже обратил внимание рэпер Markul и выпустил ремикс, собравший миллионы прослушиваний. Среди других известных работ артистки — «Беспринципные», «Земля» (совместно с группой «Три дня дождя»), «В кармане» и другие.