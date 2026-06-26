Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День молодёжи-2026. Куда сходить в Перми 28 июня: программа мероприятий

Кульминацией вечера Дня молодёжи 28 июня станет выступление автора хита «В сердце бахнули стрелы» Тоси Чайкиной.

В воскресенье, 28 июня, в Перми продолжится празднование Дня молодёжи. Основные мероприятия пройдут на городской эспланаде. Кульминацией вечера станет выступление певицы Тоси Чайкиной. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (16+).

Когда и во сколько Тося Чайкина выступит в Перми?

Антонина Бадулина, известная под псевдонимом Тося Чайкина, — российская певица, автор песен и композитор, работающая в жанрах инди-поп и альтернативной поп-музыки.

Широкую популярность получила после выхода трека «В сердце бахнули стрелы», на который позже обратил внимание рэпер Markul и выпустил ремикс, собравший миллионы прослушиваний. Среди других известных работ артистки — «Беспринципные», «Земля» (совместно с группой «Три дня дождя»), «В кармане» и другие.

Концерт Тоси Чайкиной состоится на городской эспланаде в рамках молодёжных выходных летнего фестиваля «Город встреч». Выступление певицы запланировано на 20:00.

Городская эспланада.

15:00 | Начало работы спортивных и культурных площадок, фотозон, мастер-классов, зон настольных игр. Также выступят творческие коллективы и диджеи.

20:00 | Концерт Тоси Чайкиной.

Данный материал обновляется. Полная афиша появится в скором времени.

Пермский зоопарк, 27 июня.

13:00 | Мастер-класс по росписи гипсовых фигурок «Совушки» (тематическая зона «Лесная мозаика»).

15:00 | Интерактивно-познавательная игра про животных «Где логика?» (лекторий детского зоопарка).

16:00 | Экскурсия «Самые редкие» (у главного входа в Пермский зоопарк).

Показательные кормления.

11:30 | Еноты-полоскуны.

15:30 | Краснорукие тамарины/Белые медведи (павильон «Страна обезьян»/тематическая зона «Полярный мир»).

16:00 | Красные волки (тематическая зона «Обитатели гор»).

Пермский зоопарк, 28 июня.

13:00 | Мастер-класс по росписи брелоков (визит-центр Пермского зоопарка).

13:00 | Интерактивная площадка «Робосафари» от школы робототехники «Лига роботов» (у визит-центра Пермского зоопарка).

13:30 | Зоотеатр теней (лекторий детского зоопарка).

14:00 | Арт-площадка «Дорисуй животное Лесной мозаики» (тематическая зона «Лесная мозаика»).

14:30 | Летний семейный фотокросс (амфитеатр Пермского зоопарка).

15:00 | Интерактивная игра «Где логика?» (лекторий детского зоопарка).

16:00 | Экскурсия «Зоосемья» (у главного входа в Пермский зоопарк).

17:00 | Эко-игра по зоопарку «По следам животных» (амфитеатр Пермского зоопарка).

Показательные кормления.

12:00 | Капибары и сурикаты (тематическая зона «Тропический рай», тематическая зона «Африканская саванна»).

16:00 | Восточные колобусы, яванские лангуры, орангутаны (павильон «Страна обезьян»).