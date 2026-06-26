День молодёжи-2026. Куда сходить в Перми 28 июня: программа мероприятий

В воскресенье, 28 июня, в Перми продолжится празднование Дня молодёжи. Основные мероприятия пройдут на городской эспланаде. Кульминацией вечера станет выступление певицы Тоси Чайкиной. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (16+).
Когда и во сколько Тося Чайкина выступит в Перми?
Антонина Бадулина, известная под псевдонимом Тося Чайкина, — российская певица, автор песен и композитор, работающая в жанрах инди-поп и альтернативной поп-музыки.
Широкую популярность получила после выхода трека «В сердце бахнули стрелы», на который позже обратил внимание рэпер Markul и выпустил ремикс, собравший миллионы прослушиваний. Среди других известных работ артистки — «Беспринципные», «Земля» (совместно с группой «Три дня дождя»), «В кармане» и другие.
Концерт Тоси Чайкиной состоится на городской эспланаде в рамках молодёжных выходных летнего фестиваля «Город встреч». Выступление певицы запланировано на 20:00.
Городская эспланада.
15:00 | Начало работы спортивных и культурных площадок, фотозон, мастер-классов, зон настольных игр. Также выступят творческие коллективы и диджеи.
20:00 | Концерт Тоси Чайкиной.
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Пермский зоопарк, 27 июня.
13:00 | Мастер-класс по росписи гипсовых фигурок «Совушки» (тематическая зона «Лесная мозаика»).
15:00 | Интерактивно-познавательная игра про животных «Где логика?» (лекторий детского зоопарка).
16:00 | Экскурсия «Самые редкие» (у главного входа в Пермский зоопарк).
Показательные кормления.
11:30 | Еноты-полоскуны.
15:30 | Краснорукие тамарины/Белые медведи (павильон «Страна обезьян»/тематическая зона «Полярный мир»).
16:00 | Красные волки (тематическая зона «Обитатели гор»).
Пермский зоопарк, 28 июня.
13:00 | Мастер-класс по росписи брелоков (визит-центр Пермского зоопарка).
13:00 | Интерактивная площадка «Робосафари» от школы робототехники «Лига роботов» (у визит-центра Пермского зоопарка).
13:30 | Зоотеатр теней (лекторий детского зоопарка).
14:00 | Арт-площадка «Дорисуй животное Лесной мозаики» (тематическая зона «Лесная мозаика»).
14:30 | Летний семейный фотокросс (амфитеатр Пермского зоопарка).
15:00 | Интерактивная игра «Где логика?» (лекторий детского зоопарка).
16:00 | Экскурсия «Зоосемья» (у главного входа в Пермский зоопарк).
17:00 | Эко-игра по зоопарку «По следам животных» (амфитеатр Пермского зоопарка).
Показательные кормления.
12:00 | Капибары и сурикаты (тематическая зона «Тропический рай», тематическая зона «Африканская саванна»).
16:00 | Восточные колобусы, яванские лангуры, орангутаны (павильон «Страна обезьян»).