На острове Сарпинском в Волгограде появится круглогодичный курорт для семей

Сейчас в регионе уже работает специальная группа, которая занимается этим проектом. На первом этапе специалисты проектируют мост, который свяжет остров с большой землей. Без него никак не обойтись. На острове появится настоящий центр семейного отдыха — с досугом, развлечениями и возможностями для развития. По задумке, это место станет новой точкой притяжения для туристов и даст толчок экономике региона.