Власти Ростова выставили на торги базу отдыха на Левом берегу за 58 млн рублей

Электронный аукцион назначен на 20 июля. Победитель торгов получит право приобрести объект с земельным участком в собственность. Документация и условия проведения торгов опубликованы на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону в разделе, посвященном продаже муниципального имущества.