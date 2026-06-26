Елена Мозгунова: «Молодежь — яркая группа, имеющая свою систему ценностей»

«Молодежь — яркая и динамичная группа, имеющая свою систему ценностей и интересов», — считает к. полит. н., доцент Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Елена Мозгунова, рассуждая о том, какова роль молодежи в изменении облика мира и технологическом развитии.
"Здорово, когда их энергия и драйв движения вперед совпадают с общими задачами развития страны и соответствуют скоростям общемировых тенденций. Когда мы говорим о перспективах, то понимаем, что сейчас время смены парадигмы, когда не только человек, но и во многом технологии будут отвечать за будущее цивилизации. Ответ на вопрос, какие идеи станут доминантными — лежит в междисциплинарной плоскости: на стыке инженерии, философии, этики, экономики, управлении большими данными информации. Важным останется обретение фундаментальных знаний (базовой профессии), но и одновременно способность быстро осваивать микро-навык для работы на опережение.
Очевидно, что искусственный интеллект проникает во все сферы жизни, и тенденция будет усиливаться. Полагаю, актуальной задачей является сделать этот процесс контролируемым и при необходимости обратимым.
Понимаем, что ИИ — это создаваемый алгоритм, а вот наполнить его эмоциями и оценками — это задача более высокого порядка, поэтому предположу, что ИТ-специалист со знанием психологии и когнитивных процессов — новая профессия выбора у молодежи. Или, например, медицина — та область знаний и деятельности, которая устаревает очень стремительно. Роботы будут заменять человека в повседневной рутине — проведении операций, лабораторной деятельности, расшифровке анализов и назначении протоколов лечения, но все, что связано с биоинженерей, генетикой и управлением долголетием — перспективные отрасли.
В Нижегородском регионе, осознавая насколько важна работа с молодежью, подходят к этому процессу комплексно, создавая инфраструктуру возможностей для развития и реализации. Приоритетными направлениями являются образовательная среда (ИТ-кампус «Неймарк», технопарк профессионального образования, новые специальности в базовых ВУЗах), патриотическое и волонтерское движения, социальное проектирование (Нижегородская область — один из лидеров по поддержке молодых предпринимателей)".