Елена Мозгунова: «Молодежь — яркая группа, имеющая свою систему ценностей»

"Здорово, когда их энергия и драйв движения вперед совпадают с общими задачами развития страны и соответствуют скоростям общемировых тенденций. Когда мы говорим о перспективах, то понимаем, что сейчас время смены парадигмы, когда не только человек, но и во многом технологии будут отвечать за будущее цивилизации. Ответ на вопрос, какие идеи станут доминантными — лежит в междисциплинарной плоскости: на стыке инженерии, философии, этики, экономики, управлении большими данными информации. Важным останется обретение фундаментальных знаний (базовой профессии), но и одновременно способность быстро осваивать микро-навык для работы на опережение.