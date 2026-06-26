В Хабаровском крае детей учат правильно есть и не болеть

Врачи больницы № 9 проводят занятия сразу по восьми направлениям. Среди них — профилактика ожирения и избыточного веса, стоматологическая гигиена, иммунопрофилактика и формирование отношения к вакцинации, а также школа грудного вскармливания для мам. Отдельные блоки посвящены здоровью почек, профилактике нарушений зрения и поддержанию двигательной активности для здоровья позвоночника и суставов. Работает и школа для родителей тяжёлобольных детей, где с семьями взаимодействует психолог выездной паллиативной бригады.