В Хабаровском крае детей учат правильно есть и не болеть

В Хабаровском крае врачи Детской городской клинической больницы № 9 в 2026 году провели более 110 школ здоровья для юных пациентов, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Такие профилактические занятия проходят в регионе на регулярной основе. Специалисты в простой и игровой форме рассказывают детям о правильном питании, гигиене и базовых принципах заботы о здоровье. Цель программы — с раннего возраста сформировать полезные привычки и дать родителям понятные рекомендации для профилактики заболеваний. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России.
Врачи больницы № 9 проводят занятия сразу по восьми направлениям. Среди них — профилактика ожирения и избыточного веса, стоматологическая гигиена, иммунопрофилактика и формирование отношения к вакцинации, а также школа грудного вскармливания для мам. Отдельные блоки посвящены здоровью почек, профилактике нарушений зрения и поддержанию двигательной активности для здоровья позвоночника и суставов. Работает и школа для родителей тяжёлобольных детей, где с семьями взаимодействует психолог выездной паллиативной бригады.
С начала 2026 года в регионе уже проведено 118 таких занятий, а в прошлом году — более 500. В общей сложности профилактическими программами охвачено свыше полутора тысяч детей и их родителей.
Очередное занятие в детском саду № 41 прошло в формате игры: дети разбирали продукты на «полезные» и «вредные», обсуждали выбор и спорили друг с другом, запоминая правила здорового питания через практику. Врачи отмечают, что такой формат помогает детям легче усваивать информацию и переносить её в повседневную жизнь.
По словам врачей, главная задача — не запреты, а понятное объяснение, чтобы ребёнок сам осознанно выбирал здоровые привычки. Родители, в свою очередь, отмечают, что после таких встреч дети чаще выбирают фрукты и начинают внимательнее относиться к рациону.
Подобные школы здоровья организованы и в районах края: выездные бригады проводят занятия в отдалённых населённых пунктах, а фельдшеры ФАПов регулярно ведут профилактическую работу с населением.